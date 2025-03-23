Шайба и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго». У Михеева гол

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1.

В составе победителей шайбами отметились Роберт Томас, Алексей Торопченко, Натан Уокер и Захари Болдюк. У «Блэкхоукс» единственный гол на счету россиянина Ильи Михеева.

Отметим, что Торопченко также записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.

«Блюз» набрали 79 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, находясь в зоне уайлд-кард. «Чикаго» остался с 49 очками и располагается на последней строчке.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.

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