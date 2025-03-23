Шайба и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго». У Михеева гол
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Томас (Холлоуэй, Кайру) – 35:13 2:0 Торопченко (Факса, Уокер) – 37:20 2:1 Михеев – 39:06 (sh) 3:1 Уокер (Торопченко, Фолк) – 41:12 4:1 Болдюк (Броберг, Шенн) – 47:43
В составе победителей шайбами отметились Роберт Томас, Алексей Торопченко, Натан Уокер и Захари Болдюк. У «Блэкхоукс» единственный гол на счету россиянина Ильи Михеева.
Отметим, что Торопченко также записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.
«Блюз» набрали 79 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, находясь в зоне уайлд-кард. «Чикаго» остался с 49 очками и располагается на последней строчке.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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