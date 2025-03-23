Игрок «Торпедо» Свечников: никто на нас не ставит в плей-офф — отлично, меньше давления

Нападающий нижегородского «Торпедо» Евгений Свечников прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б) и высказался о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Для нас было очень важно выиграть этот матч — и с психологической точки зрения, и для болельщиков, и для себя. Хотелось подойти к плей-офф с хорошим настроением. Мы старались выполнять тренерскую установку — получилось, как получилось.

Теперь вся концентрация на «Локомотив». У нас будет пара дней, чтобы подготовиться, разобрать соперника. Посмотрим, как всё сложится.

У меня есть определённый кубковый опыт, в том числе за океаном. Важно, чтобы мы в команде, особенно те, кто прошёл через плей-офф, донесли до пацанов, что в сериях случаются и неудачи. Главное — не зацикливаться на этом. Серия идёт до четырёх побед, и важно уметь быстро переключаться, смотреть только вперёд.

Что касается разговоров про андердога — если честно, мы об этом не думаем. Может, это даже плюс. Если никто на нас не ставит — отлично, меньше давления, больше свободы. Главное — правильно использовать это настроение и повернуть ситуацию в свою пользу. Мы готовы бороться», — приводит слова Свечникова пресс-служба «Торпедо».