Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Торпедо» Свечников: никто на нас не ставит в плей-офф — отлично, меньше давления

Игрок «Торпедо» Свечников: никто на нас не ставит в плей-офф — отлично, меньше давления
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий нижегородского «Торпедо» Евгений Свечников прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б) и высказался о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв, Толчинский) – 03:41 (5x5)     1:1 Войнов (Шавин, Свечников) – 38:32 (5x5)     2:1 Свечников (Томпсон, Белевич) – 49:34 (5x5)     2:2 Карпухин (Григоренко, Хайруллин) – 57:41 (6x4)     2:3 Хайруллин – 65:00    

«Для нас было очень важно выиграть этот матч — и с психологической точки зрения, и для болельщиков, и для себя. Хотелось подойти к плей-офф с хорошим настроением. Мы старались выполнять тренерскую установку — получилось, как получилось.

Теперь вся концентрация на «Локомотив». У нас будет пара дней, чтобы подготовиться, разобрать соперника. Посмотрим, как всё сложится.

У меня есть определённый кубковый опыт, в том числе за океаном. Важно, чтобы мы в команде, особенно те, кто прошёл через плей-офф, донесли до пацанов, что в сериях случаются и неудачи. Главное — не зацикливаться на этом. Серия идёт до четырёх побед, и важно уметь быстро переключаться, смотреть только вперёд.

Что касается разговоров про андердога — если честно, мы об этом не думаем. Может, это даже плюс. Если никто на нас не ставит — отлично, меньше давления, больше свободы. Главное — правильно использовать это настроение и повернуть ситуацию в свою пользу. Мы готовы бороться», — приводит слова Свечникова пресс-служба «Торпедо».

Материалы по теме
Первая пара плей-офф КХЛ уже известна. Что «Торпедо» может противопоставить «Локомотиву»?
Первая пара плей-офф КХЛ уже известна. Что «Торпедо» может противопоставить «Локомотиву»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android