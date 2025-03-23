Матч «Вашингтон» — «Флорида» вошёл в топ самых результативных в сезоне по голам за период

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент завершён первый период, счёт в матче 3:3.

Таким образом, за первую двадцатиминутку команды забросили на двоих шесть шайб. Как сообщает пресс-служба НХЛ, только в шести матчах нынешнего сезона было заброшено больше в пределах одного периода.

Примечательно, что в первом периоде этой игры «Пантерз» исключительно отыгрывались.

Отметим, что звёздный российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пока не смог в этой встрече отметиться набранными очками.

На данный момент «Вашингтон» имеет трёхматчевую победную серию.