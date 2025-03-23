Александр Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по очкам в равных составах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты. Это очко стало для 39-летнего форварда 1006-м за карьеру в регулярках НХЛ в равных составах, что позволило ему выйти на девятое место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с легендарным Филом Эспозито.

Овечкин выполнил передачу на Дилана Строума, который забросил пятую шайбу хозяев в этой встрече.

Лидером всех времён по очкам в равных составах является Уэйн Гретцки (1818).

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард, с учётом этой игры, провёл 54 матча, в которых набрал 58 (35+23) очков. Эта встреча с «Флоридой» стала уже четвёртой подряд игрой для Овечкина, в которой он отметился минимум одним набранным баллом за результативность.