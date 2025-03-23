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Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории по очкам в равных составах, обойдя Эспозито

Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории по очкам в равных составах, обойдя Эспозито
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты. Таким образом, на счету 39-летнего форварда стало 1007 очков за карьеру в регулярках НХЛ в равных составах, что позволило ему выйти на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю, обойдя легендарного Фила Эспозито.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

Лидером всех времён по очкам в равных составах является Уэйн Гретцки (1818).

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард, с учётом этой игры, провёл 54 матча, в которых набрал 59 (35+24) очков. Эта встреча с «Флоридой» стала уже четвёртой подряд игрой для Овечкина, в которой он отметился минимум одним набранным баллом за результативность.

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