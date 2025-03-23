Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории по очкам в равных составах, обойдя Эспозито

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты. Таким образом, на счету 39-летнего форварда стало 1007 очков за карьеру в регулярках НХЛ в равных составах, что позволило ему выйти на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю, обойдя легендарного Фила Эспозито.

Лидером всех времён по очкам в равных составах является Уэйн Гретцки (1818).

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард, с учётом этой игры, провёл 54 матча, в которых набрал 59 (35+24) очков. Эта встреча с «Флоридой» стала уже четвёртой подряд игрой для Овечкина, в которой он отметился минимум одним набранным баллом за результативность.