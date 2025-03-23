Четыре игрока «Вашингтона» забили 25+ голов за 70 игр. Это лишь 5-й случай в истории клуба

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флорида Пантерз», который проходит в эти минуты. Тем самым, канадец стал четвёртым игроком столичной команды, который забросил 25 и более шайб в текущем розыгрыше НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 6:3 в пользу хозяев льда. Отметим, ранее 25 и более голов в текущем сезоне забивали Александр Овечкин (35), Том Уилсон (31) и Алексей Протас (29).
Таким образом, сезон-2024/2025 стал пятой кампанией, в которой четыре игрока забили 25 или более голов за «Кэпиталз» на данном этапе (после 70 игр). Ранее данные показатели были в сезоне-1978/1979 (Том Роу, Боб Сируа, Деннис Марук, Райан Уолтер и Гай Шаррон), сезоне-2009/2010 (Александр Овечкин, Александр Сёмин, Никлас Бекстрём и Майк Кнубл), сезоне-1988/1989 (Майк Ридли, Джефф Кортнелл, Дэйв Кристиан и Майк Гартнер), а также в сезоне-1981/1982 (Деннис Марук, Райан Уолтер, Бобби Карпентер и Гартнер).
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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