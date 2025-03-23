«Вашингтон» забросил две шайбы в стартовую минуту периода впервые с 2017 года
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент идёт второй период, счёт 6:3 в пользу хозяев. Примечательно, что две из своих шести шайб к этому моменту «столичные» забросили на первой минуте второго периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15 1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35 2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24 2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56 3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56 3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27 4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07 5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59 6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57
Сначала Тому Уилсону потребовалось всего семь секунд после стартового вбрасывания во второй 20-минутке, а на 59-й секунде отличился Дилан Строум с передачи звёздного российского нападающего Александра Овечкина.
Отметим, что это первый раз с 7 октября 2017 года, когда «Кэпиталз» дважды огорчили соперников на стартовой минуте периода.
На данный момент «Вашингтон» имеет трёхматчевую победную серию. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2025
-
01:36
-
01:22
-
01:11
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 22 марта 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:35
-
22:55
-
22:45
-
22:10
-
21:55
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:30
-
19:45
-
19:05