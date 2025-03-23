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«Вашингтон» забросил две шайбы в стартовую минуту периода впервые с 2017 года

«Вашингтон» забросил две шайбы в стартовую минуту периода впервые с 2017 года
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент идёт второй период, счёт 6:3 в пользу хозяев. Примечательно, что две из своих шести шайб к этому моменту «столичные» забросили на первой минуте второго периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

Сначала Тому Уилсону потребовалось всего семь секунд после стартового вбрасывания во второй 20-минутке, а на 59-й секунде отличился Дилан Строум с передачи звёздного российского нападающего Александра Овечкина.

Отметим, что это первый раз с 7 октября 2017 года, когда «Кэпиталз» дважды огорчили соперников на стартовой минуте периода.

На данный момент «Вашингтон» имеет трёхматчевую победную серию. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

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