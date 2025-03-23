«Вашингтон» забросил две шайбы в стартовую минуту периода впервые с 2017 года

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент идёт второй период, счёт 6:3 в пользу хозяев. Примечательно, что две из своих шести шайб к этому моменту «столичные» забросили на первой минуте второго периода.

Сначала Тому Уилсону потребовалось всего семь секунд после стартового вбрасывания во второй 20-минутке, а на 59-й секунде отличился Дилан Строум с передачи звёздного российского нападающего Александра Овечкина.

Отметим, что это первый раз с 7 октября 2017 года, когда «Кэпиталз» дважды огорчили соперников на стартовой минуте периода.

На данный момент «Вашингтон» имеет трёхматчевую победную серию. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.