Два ассиста Цыплакова не спасли «Айлендерс» от поражения в овертайме матча с «Калгари»

В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз», победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато (дубль), Назем Кадри, а также Джонатан Юбердо (1+2). Российский защитник Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-1».
В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Бо Хорват, Кайл Маклин и Марк Гэткомб. Российский нападающий команды Максим Цыплаков совершил две результативные передачи. Защитник Александр Романов голевыми действиями не отметился.
«Айлендерс» продолжат домашнюю серию и сыграют с «Коламбус Блю Джекетс» 25 марта. «Калгари» дома встретится с «Сиэтл Кракен» 26 марта.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
- 23 марта 2025
-
02:00
-
01:55
-
01:48
-
01:36
-
01:22
-
01:11
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 22 марта 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:35
-
22:55
-
22:45
-
22:10
-
21:55
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:35