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Нью-Йорк Айлендерс — Калгари Флэймз, результат матча 23 марта 2025, счёт 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Два ассиста Цыплакова не спасли «Айлендерс» от поражения в овертайме матча с «Калгари»
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В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз», победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Юбердо) – 00:36     1:1 Хорват (Деанджело, Хольмстрём) – 10:46     2:1 Гэткомб (Цыплаков, Добсон) – 17:41     2:2 Коронато (Юбердо, Андерссон) – 26:03     3:2 Маклин (Цыплаков, Добсон) – 57:09     3:3 Юбердо (Андерссон, Баль) – 57:38     3:4 Кадри (Андерссон) – 63:53    

В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато (дубль), Назем Кадри, а также Джонатан Юбердо (1+2). Российский защитник Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Бо Хорват, Кайл Маклин и Марк Гэткомб. Российский нападающий команды Максим Цыплаков совершил две результативные передачи. Защитник Александр Романов голевыми действиями не отметился.

«Айлендерс» продолжат домашнюю серию и сыграют с «Коламбус Блю Джекетс» 25 марта. «Калгари» дома встретится с «Сиэтл Кракен» 26 марта.

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