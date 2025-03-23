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Два ассиста Цыплакова не спасли «Айлендерс» от поражения в овертайме матча с «Калгари»

В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз», победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали гости.

В составе победителей голами отметились Мэтт Коронато (дубль), Назем Кадри, а также Джонатан Юбердо (1+2). Российский защитник Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Бо Хорват, Кайл Маклин и Марк Гэткомб. Российский нападающий команды Максим Цыплаков совершил две результативные передачи. Защитник Александр Романов голевыми действиями не отметился.

«Айлендерс» продолжат домашнюю серию и сыграют с «Коламбус Блю Джекетс» 25 марта. «Калгари» дома встретится с «Сиэтл Кракен» 26 марта.

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