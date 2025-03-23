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Александр Овечкин вышел на чистое 7-е место в истории НХЛ по необычному показателю

Александр Овечкин вышел на чистое 7-е место в истории НХЛ по необычному показателю
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент позади два периода, счёт 6:3 в пользу хозяев. Звёздный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сделал к этому моменту два ассиста, набрав первые очки в карьере против голкипера Витека Ванечека, защищающего ворота гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

Таким образом, чех стал 197-м голкипером в НХЛ, против которых Овечкин набирал хотя бы очко. По этому показателю россиянин вышел на чистое седьмое место в истории лиги, уступая лишь Яромиру Ягру (232), Патрику Марло (212), Джо Торнтону (210), Марку Мессье (207), Рону Фрэнсису (203) и Сидни Кросби (202).

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард, с учётом этой игры, провёл 54 матча, в которых набрал 59 (35+24) очков.

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