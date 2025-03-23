Александр Овечкин вышел на чистое 7-е место в истории НХЛ по необычному показателю

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент позади два периода, счёт 6:3 в пользу хозяев. Звёздный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сделал к этому моменту два ассиста, набрав первые очки в карьере против голкипера Витека Ванечека, защищающего ворота гостей.
Таким образом, чех стал 197-м голкипером в НХЛ, против которых Овечкин набирал хотя бы очко. По этому показателю россиянин вышел на чистое седьмое место в истории лиги, уступая лишь Яромиру Ягру (232), Патрику Марло (212), Джо Торнтону (210), Марку Мессье (207), Рону Фрэнсису (203) и Сидни Кросби (202).
Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард, с учётом этой игры, провёл 54 матча, в которых набрал 59 (35+24) очков.
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