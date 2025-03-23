Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» прервала восьмиматчевую победную серию, Кочетков пропустил семь шайб

«Каролина» прервала восьмиматчевую победную серию, Кочетков пропустил семь шайб
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кемпе (Хелениус, Жанно) – 03:03     2:0 Копитар (Кузьменко, Даути) – 14:39 (pp)     3:0 Кузьменко (Копитар) – 19:55     4:0 Мур (Дано, Фёгеле) – 25:58     5:0 Жанно (Тюркотт, Даути) – 26:49     6:0 Байфилд (Фиала) – 28:41     6:1 Орлов (Чатфилд, Стэнковен) – 34:17     7:1 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 58:03     7:2 Янковски (Робинсон, Морроу) – 58:11    

В составе победителей забивали Адриан Кемпе, Анже Копитар, Андрей Кузьменко, Тревор Мур, Таннер Жанно, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала.

За «Каролину» отличились Дмитрий Орлов и Марк Янковски. Российский голкипер Пётр Кочетков пропустил семь шайб.

Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, прервала восьмиматчевую победную серию.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android