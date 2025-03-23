«Каролина» прервала восьмиматчевую победную серию, Кочетков пропустил семь шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей забивали Адриан Кемпе, Анже Копитар, Андрей Кузьменко, Тревор Мур, Таннер Жанно, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала.

За «Каролину» отличились Дмитрий Орлов и Марк Янковски. Российский голкипер Пётр Кочетков пропустил семь шайб.

Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, прервала восьмиматчевую победную серию.