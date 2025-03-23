«Каролина» прервала восьмиматчевую победную серию, Кочетков пропустил семь шайб
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кемпе (Хелениус, Жанно) – 03:03 2:0 Копитар (Кузьменко, Даути) – 14:39 (pp) 3:0 Кузьменко (Копитар) – 19:55 4:0 Мур (Дано, Фёгеле) – 25:58 5:0 Жанно (Тюркотт, Даути) – 26:49 6:0 Байфилд (Фиала) – 28:41 6:1 Орлов (Чатфилд, Стэнковен) – 34:17 7:1 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 58:03 7:2 Янковски (Робинсон, Морроу) – 58:11
В составе победителей забивали Адриан Кемпе, Анже Копитар, Андрей Кузьменко, Тревор Мур, Таннер Жанно, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала.
За «Каролину» отличились Дмитрий Орлов и Марк Янковски. Российский голкипер Пётр Кочетков пропустил семь шайб.
Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, прервала восьмиматчевую победную серию.
Комментарии
- 23 марта 2025
-
03:08
-
03:03
-
02:51
-
02:44
-
02:40
-
02:02
-
02:00
-
01:55
-
01:48
-
01:36
-
01:22
-
01:11
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 22 марта 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:35
-
22:55
-
22:45
-
22:10
-
21:55
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
20:54