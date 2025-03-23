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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун завершит карьеру по окончании сезона

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун завершит карьеру по окончании сезона
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун, защищающий ныне цвета «Чикаго Блэкхоукс», объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Бен Поуп в социальных сетях со ссылкой на Chicago Sports Network.

За свою карьеру 36-летний американец провёл 840 матчей, в которых набрал 320 очков. В 60 встречах нынешнего регулярного чемпионата Марун набрал 16 (4+12) очков.

Отметим, что Марун запомнился тем, что выигрывал Кубок Стэнли в течение трёх сезонов подряд (2019-2021). Сначала в составе «Сент-Луис Блюз», а следующие два раза — в свитере «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также за карьеру в НХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз».

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