Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Флориду»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:3.

В составе победителей шайбами отметились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон, Энтони Бовиллье, Том Уилсон, Дилан Строум и Эндрю Манджапане. У гостей отличились Сэм Беннетт, Сет Джонс и Джона Гаджович.

Звёздный российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Примечательно, что обе команды забили друг другу по три шайбы уже в первом периоде.

«Вашингтон» набрал 102 очка и продолжает лидировать не только в Восточной конференции, но и во всей НХЛ. «Флорида» осталась с 87 очками и идёт второй в Атлантическом дивизионе.