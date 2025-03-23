Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Флориду»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15 1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35 2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24 2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56 3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56 3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27 4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07 5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59 6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57
В составе победителей шайбами отметились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон, Энтони Бовиллье, Том Уилсон, Дилан Строум и Эндрю Манджапане. У гостей отличились Сэм Беннетт, Сет Джонс и Джона Гаджович.
Звёздный российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
Примечательно, что обе команды забили друг другу по три шайбы уже в первом периоде.
«Вашингтон» набрал 102 очка и продолжает лидировать не только в Восточной конференции, но и во всей НХЛ. «Флорида» осталась с 87 очками и идёт второй в Атлантическом дивизионе.
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