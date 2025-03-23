Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Ютой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Юты» дубли оформил Логан Кули и Александр Керфут. Ещё по разу забивали Джош Доан, и Ник Шмальц. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

За «Тампу» отличились Брейден Пойнт (дважды), Энтони Чирелли и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В следующем матче «Юта» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Тампа» сыграет с «Вегас Голден Найтс».