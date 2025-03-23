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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Ютой»

Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Ютой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доан (Макбэйн, Круз) – 06:42     2:0 Кули (Кесселринг, Шмальц) – 17:42     2:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 18:49 (pp)     2:2 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 25:22     3:2 Керфут (Стенлунд, Марино) – 25:58     3:3 Гюнцель (Пербикс, Гурд) – 37:23     4:3 Кули (Марино, Шмальц) – 37:53     5:3 Шмальц (Кули, Келлер) – 41:10     5:4 Пойнт (Макдона, Гюнцель) – 42:54     6:4 Керфут (Коул) – 59:03 (sh)    

В составе «Юты» дубли оформил Логан Кули и Александр Керфут. Ещё по разу забивали Джош Доан, и Ник Шмальц. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

За «Тампу» отличились Брейден Пойнт (дважды), Энтони Чирелли и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В следующем матче «Юта» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Тампа» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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