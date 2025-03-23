Видео: две мастерские результативные передачи Александра Овечкина в матче с «Флоридой»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3).

Россиянин поучаствовал в пятой и шестой шайбах своей команды, красиво отдав пасы на Дилана Строума и Эндрю Манджапане.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обеих шайб:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Овечкин провёл 54 матча, в которых набрал 59 (35+24) очков. Его команда уже обеспечила себе место в плей-офф.