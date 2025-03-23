Видео: две мастерские результативные передачи Александра Овечкина в матче с «Флоридой»
Поделиться
Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15 1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35 2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24 2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56 3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56 3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27 4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07 5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59 6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57
Россиянин поучаствовал в пятой и шестой шайбах своей команды, красиво отдав пасы на Дилана Строума и Эндрю Манджапане.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обеих шайб:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Овечкин провёл 54 матча, в которых набрал 59 (35+24) очков. Его команда уже обеспечила себе место в плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2025
-
03:08
-
03:03
-
02:51
-
02:44
-
02:40
-
02:02
-
02:00
-
01:55
-
01:48
-
01:36
-
01:22
-
01:11
-
00:59
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 22 марта 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:35
-
22:55
-
22:45
-
22:10
-
21:55
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
20:54