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Видео: две мастерские результативные передачи Александра Овечкина в матче с «Флоридой»

Видео: две мастерские результативные передачи Александра Овечкина в матче с «Флоридой»
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

Россиянин поучаствовал в пятой и шестой шайбах своей команды, красиво отдав пасы на Дилана Строума и Эндрю Манджапане.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обеих шайб:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Овечкин провёл 54 матча, в которых набрал 59 (35+24) очков. Его команда уже обеспечила себе место в плей-офф.

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