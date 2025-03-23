Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

После матча с «Флоридой» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

После матча с «Флоридой» НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» (6:3) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече не забил, но отдал две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

Александр Овечкин забивает в среднем 0,65 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс. Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет шесть шайб.

Материалы по теме
«Будет много шума». Что, если рекордный гол Овечкина отменят?
Эксклюзив
«Будет много шума». Что, если рекордный гол Овечкина отменят?

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android