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Главный тренер «Вашингтона» отметил одно из главных преимуществ команды перед плей-офф

Главный тренер «Вашингтона» отметил одно из главных преимуществ команды перед плей-офф
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3). «Столичные» выиграли шестую домашнюю встречу подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

«Утром было видно, что наши ребята были сосредоточены на подготовке к игре. Важно, чтобы это здание [домашняя арена] оставалось трудным местом для приезжающих сюда соперников в концовке сезона и перед плей-офф. Мы должны быть в состоянии не просто сказать это, но и заставить их прочувствовать это. И я думаю, сегодня вечером мы это сделали», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

«Вашингтон» набрал 102 очка и продолжает лидировать не только в Восточной конференции, но и во всей НХЛ.

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