Главный тренер «Вашингтона» отметил одно из главных преимуществ команды перед плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3). «Столичные» выиграли шестую домашнюю встречу подряд.

«Утром было видно, что наши ребята были сосредоточены на подготовке к игре. Важно, чтобы это здание [домашняя арена] оставалось трудным местом для приезжающих сюда соперников в концовке сезона и перед плей-офф. Мы должны быть в состоянии не просто сказать это, но и заставить их прочувствовать это. И я думаю, сегодня вечером мы это сделали», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

«Вашингтон» набрал 102 очка и продолжает лидировать не только в Восточной конференции, но и во всей НХЛ.