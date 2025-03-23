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Стали известны детали церемонии в честь потенциального покорения Овечкиным рекорда Гретцки

Стали известны детали церемонии в честь потенциального покорения Овечкиным рекорда Гретцки
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В Национальной хоккейной лиге активно обсуждают и планируют церемонию, которая произойдёт на льду, когда звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Об этом сообщает RMNB.

По информации источника, инсайдер хоккея Крис Джонстон подтвердил, что церемония будет проходить в реальном времени и на неё отведут семь минут. Во время игры будет остановка, после чего начнётся церемония. Отмечается, что подтверждено присутствие комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, а также бывшего нападающего Уэйна Гретцки. Они и ещё 15 представителей от НХЛ будут ездить на все матчи «Вашингтона», когда Овечкину останется четыре гола до рекорда.

Также подтверждено, что когда Овечкин сравняется с рекордом Гретцки, никакой отдельной церемонии не будет. На данный момент 39-летний Александр забил 888 голов в регулярках. Ему остаётся забросить шесть шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки.

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