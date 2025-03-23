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Овечкин сократил отрыв от 3-го места в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ

Овечкин сократил отрыв от 3-го места в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:3) сократил отставание в гонке лучших российских бомбардиров лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

На счету Овечкина 59 очков по системе гол+пас. Теперь он на три очка отстаёт от третьего места, на котором находится форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (62). На втором месте по этому показателю находится форвард Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (75). Возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (97).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 24 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».

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