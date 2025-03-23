Овечкин сократил отрыв от 3-го места в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:3) сократил отставание в гонке лучших российских бомбардиров лиги.
На счету Овечкина 59 очков по системе гол+пас. Теперь он на три очка отстаёт от третьего места, на котором находится форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (62). На втором месте по этому показателю находится форвард Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (75). Возглавляет гонку лучших бомбардиров лиги нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (97).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 24 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».
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