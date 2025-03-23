Два ассиста Свечкова помогли «Нэшвиллу» победить «Торонто». У Мэттьюса — два голевых паса
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В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 09:16 (pp) 0:2 Марнер (Мэттьюс) – 13:05 1:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 21:39 (pp) 2:2 Беллоуз (Смит, Свечков) – 29:15 3:2 Форсберг (Евангелиста, Бланкенбург) – 39:13 4:2 Евангелиста (Форсберг) – 50:17 5:2 Форсберг (Стастни, Маккэррон) – 59:23
В составе победителей голами отметились Майкл Бантинг, Киффер Беллоуз, Филип Форсберг (2+1), а также Люк Евангелиста (1+2). Российский форвард Фёдор Свечков завершил встречу с двумя результативными передачами.
В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джон Таварес и Митчелл Марнер. Две голевые передачи оформил лидер команды Остон Мэттьюс.
«Нэшвилл» начнёт выездную серию и сыграет с «Сент-Луис Блюз» 24 марта. «Торонто» дома встретится с «Филадельфия Флайерз» 26 марта.
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