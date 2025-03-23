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Два ассиста Свечкова помогли «Нэшвиллу» победить «Торонто». У Мэттьюса — два голевых паса

В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Майкл Бантинг, Киффер Беллоуз, Филип Форсберг (2+1), а также Люк Евангелиста (1+2). Российский форвард Фёдор Свечков завершил встречу с двумя результативными передачами.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джон Таварес и Митчелл Марнер. Две голевые передачи оформил лидер команды Остон Мэттьюс.

«Нэшвилл» начнёт выездную серию и сыграет с «Сент-Луис Блюз» 24 марта. «Торонто» дома встретится с «Филадельфия Флайерз» 26 марта.

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