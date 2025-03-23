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Монреаль Канадиенс — Колорадо Эвеланш, результат матча 23 марта 2025, счёт 4:5 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Колорадо» по буллитам обыграл «Монреаль». Ничушкин сделал ассист, Маккиннон — без очков
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В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш», победу в котором по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Малински (Кивиранта, Колтон) – 07:35     0:2 Линдгрен (Нельсон, Лехконен) – 10:09     0:3 Нечас (Друен, Ничушкин) – 25:24 (pp)     1:3 Слафковски (Страбл, Судзуки) – 25:51     1:4 Нельсон (Тэйвз) – 43:58     2:4 Руа (Ньюхук, Лайне) – 49:24     3:4 Слафковски (Каррье) – 49:54     4:4 Дворак (Галлахер) – 53:32     4:5 Нельсон – 65:00    

В составе победителей голами отметились Сэм Малински, Райан Линдгрен, Мартин Нечас и Брок Нельсон (1+1). Победный буллит также в активе Нельсона. Российский форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с одной результативной передачей. Звёздный лидер Натан Маккиннон голевыми действиями не отметился.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски (дубль), Джошуа Руа и Кристиан Дворак.

«Монреаль» начнёт выездную серию и сыграет с «Сент-Луис Блюз» 26 марта. «Колорадо» начнёт домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» также 26 марта.

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