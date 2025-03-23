«Колорадо» по буллитам обыграл «Монреаль». Ничушкин сделал ассист, Маккиннон — без очков

В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш», победу в котором по буллитам со счётом 5:4 одержали гости.
В составе победителей голами отметились Сэм Малински, Райан Линдгрен, Мартин Нечас и Брок Нельсон (1+1). Победный буллит также в активе Нельсона. Российский форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с одной результативной передачей. Звёздный лидер Натан Маккиннон голевыми действиями не отметился.
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски (дубль), Джошуа Руа и Кристиан Дворак.
«Монреаль» начнёт выездную серию и сыграет с «Сент-Луис Блюз» 26 марта. «Колорадо» начнёт домашнюю серию и встретится с «Детройт Ред Уингз» также 26 марта.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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