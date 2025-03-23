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Том Уилсон забил третий по скорости гол в истории «Вашингтона»

Том Уилсон забил третий по скорости гол в истории «Вашингтона»
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Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон забил третий самый быстрый гол в истории франшизы «Вашингтон Кэпиталз», отличившись во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», который недавно завершился уверенной победой хозяев — 6:3. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

Уилсон отметился заброшенной шайбой на седьмой секунде второго периода, что является повторением третьего лучшего результата по скорости за период в клубе. За такое время отличался голом Стан Гилбертсон. Эта шайба была заброшена во втором периоде матча с «Питтсбург Пингвинз» 12 ноября 1975 года.

Более быстрое взятие ворот зафиксированы лишь у Бенгта-Оке Густафссона (5 секунд — в третьем периоде 18 января 1983 года) и Александра Овечкина (6 секунд — в овертайме 15 декабря 2006 года).

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