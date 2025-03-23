Том Уилсон забил третий по скорости гол в истории «Вашингтона»

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон забил третий самый быстрый гол в истории франшизы «Вашингтон Кэпиталз», отличившись во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», который недавно завершился уверенной победой хозяев — 6:3. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Уилсон отметился заброшенной шайбой на седьмой секунде второго периода, что является повторением третьего лучшего результата по скорости за период в клубе. За такое время отличался голом Стан Гилбертсон. Эта шайба была заброшена во втором периоде матча с «Питтсбург Пингвинз» 12 ноября 1975 года.
Более быстрое взятие ворот зафиксированы лишь у Бенгта-Оке Густафссона (5 секунд — в третьем периоде 18 января 1983 года) и Александра Овечкина (6 секунд — в овертайме 15 декабря 2006 года).
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