Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, отличившийся голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», установил рекорд клуба в XXI веке среди новичков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

20-летний россиянин набрал 48 (20+28) очков в 69 играх, что является лучшим в XXI веке показателем среди новичков «Филадельфии». Столько же очков, однако в сезоне-1999/2000 набрал Симон Ганье.

Рекорд «Флайерз» по очкам среди новичков принадлежит Микаэлю Ренбергу, в активе которого 82 очка в сезоне-1993/1994. Тогда Микаэль забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи.

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