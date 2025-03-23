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Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке

Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, отличившийся голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», установил рекорд клуба в XXI веке среди новичков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Харли (Блэквелл, Стил) – 06:27     2:0 Линделль (Гранлунд, Дюшейн) – 08:59     2:1 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 33:03     2:2 Пилинг (Мичков, Фёрстер) – 38:48     3:2 Харли (Робертсон) – 60:09    

20-летний россиянин набрал 48 (20+28) очков в 69 играх, что является лучшим в XXI веке показателем среди новичков «Филадельфии». Столько же очков, однако в сезоне-1999/2000 набрал Симон Ганье.

Рекорд «Флайерз» по очкам среди новичков принадлежит Микаэлю Ренбергу, в активе которого 82 очка в сезоне-1993/1994. Тогда Микаэль забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи.

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