Тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал победу над «Флоридой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3). «Столичные» выиграли шестую домашнюю встречу подряд.

«Мы были в порядке после первого периода, а затем во втором периоде, бах, с самого начала мы заставили их отступить, забили с розыгрыша после вбрасывания и просто захватили инициативу в игре», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» после данной встречи набрал 102 очка и продолжает лидировать не только в Восточной конференции, но и во всей НХЛ.

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