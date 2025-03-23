Тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал победу над «Флоридой»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3). «Столичные» выиграли шестую домашнюю встречу подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15 1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35 2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24 2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56 3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56 3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27 4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07 5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59 6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57
«Мы были в порядке после первого периода, а затем во втором периоде, бах, с самого начала мы заставили их отступить, забили с розыгрыша после вбрасывания и просто захватили инициативу в игре», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
«Вашингтон» после данной встречи набрал 102 очка и продолжает лидировать не только в Восточной конференции, но и во всей НХЛ.
Игроки «Вашингтона» поздравили Карбери с днём рождения
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