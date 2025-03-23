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Хоккеисты «Сент-Луиса» разыграли невероятную комбинацию по воздуху в игре с «Чикаго»

Хоккеисты «Сент-Луиса» разыграли невероятную комбинацию по воздуху в игре с «Чикаго»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1. Одна из шайб хозяев была заброщена после невероятной комбинации.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Томас (Холлоуэй, Кайру) – 35:13     2:0 Торопченко (Факса, Уокер) – 37:20     2:1 Михеев – 39:06 (sh)     3:1 Уокер (Торопченко, Фолк) – 41:12     4:1 Болдюк (Броберг, Шенн) – 47:43    

В моменте с первым голом хоккеисты хозяев разыграли комбинацию по воздуху. Канадский форвард Дилан Холлоуэй из-за ворот соперника подбросил шайбу Джордану Кайру, который таким же образом в воздухе направил её обратно Холлоуэю, а тот, в свою очередь, не опуская шайбы на лёд клюшкой зачерпнул её находящемуся у дальней штанги Роберту Томасу, поразившему ворота.

ВИДЕО

«Блюз» после данной встречи набрали 79 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, находясь в зоне уайлд-кард. «Чикаго» остался с 49 очками и располагается на последней строчке.

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