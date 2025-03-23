Хоккеисты «Сент-Луиса» разыграли невероятную комбинацию по воздуху в игре с «Чикаго»

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1. Одна из шайб хозяев была заброщена после невероятной комбинации.

В моменте с первым голом хоккеисты хозяев разыграли комбинацию по воздуху. Канадский форвард Дилан Холлоуэй из-за ворот соперника подбросил шайбу Джордану Кайру, который таким же образом в воздухе направил её обратно Холлоуэю, а тот, в свою очередь, не опуская шайбы на лёд клюшкой зачерпнул её находящемуся у дальней штанги Роберту Томасу, поразившему ворота.

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«Блюз» после данной встречи набрали 79 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, находясь в зоне уайлд-кард. «Чикаго» остался с 49 очками и располагается на последней строчке.

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