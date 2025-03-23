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Таварес повторил достижение, покорявшееся в сезоне лишь Овечкину среди игроков 34+ лет

Таварес повторил достижение, покорявшееся в сезоне лишь Овечкину среди игроков 34+ лет
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» (2:5), тем самым повторив достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем розыгрыше НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 09:16 (pp)     0:2 Марнер (Мэттьюс) – 13:05     1:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 21:39 (pp)     2:2 Беллоуз (Смит, Свечков) – 29:15     3:2 Форсберг (Евангелиста, Бланкенбург) – 39:13     4:2 Евангелиста (Форсберг) – 50:17     5:2 Форсберг (Стастни, Маккэррон) – 59:23    

На счету Тавареса после матча стало 30 голов в текущем сезоне регулярки. Таким образом, вице-капитан канадской команды стал вторым самым возрастным игроком, достигшим данной отметки в этом сезоне и вторым игроком старше 34 лет с подобными показателями после Овечкина.

Кроме 30 заброшенных шайб, в активе 34-летнего канадца 31 результативная передача.

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