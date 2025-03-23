Таварес повторил достижение, покорявшееся в сезоне лишь Овечкину среди игроков 34+ лет

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» (2:5), тем самым повторив достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем розыгрыше НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету Тавареса после матча стало 30 голов в текущем сезоне регулярки. Таким образом, вице-капитан канадской команды стал вторым самым возрастным игроком, достигшим данной отметки в этом сезоне и вторым игроком старше 34 лет с подобными показателями после Овечкина.

Кроме 30 заброшенных шайб, в активе 34-летнего канадца 31 результативная передача.

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