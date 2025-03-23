Уилсон сократил отставание от Александра Овечкина в списке лучших снайперов «Вашингтона»

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон забил гол во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», который недавно завершился уверенной победой хозяев — 6:3 и улучшил свою позицию в гонке снайперов клуба.

После данной встречи в активе Уилсона 31 заброшенная шайба в текущей регулярке НХЛ в 69 играх. Он по-прежнему занимает вторую строчку в гонке лучших снайперов клуба, на два гола оторвавшись от идущего третьим в списке белоруса Алексея Протаса (29 голов в 70 матчах).

Лучшим снайпером «столичных» в этой регулярке является российский форвард и капитан Александр Овечкин, на счету которого 35 голов после 54 игр.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями