Уилсон сократил отставание от Александра Овечкина в списке лучших снайперов «Вашингтона»
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Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон забил гол во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», который недавно завершился уверенной победой хозяев — 6:3 и улучшил свою позицию в гонке снайперов клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15 1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35 2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24 2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56 3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56 3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27 4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07 5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59 6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57
После данной встречи в активе Уилсона 31 заброшенная шайба в текущей регулярке НХЛ в 69 играх. Он по-прежнему занимает вторую строчку в гонке лучших снайперов клуба, на два гола оторвавшись от идущего третьим в списке белоруса Алексея Протаса (29 голов в 70 матчах).
Лучшим снайпером «столичных» в этой регулярке является российский форвард и капитан Александр Овечкин, на счету которого 35 голов после 54 игр.
Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями
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