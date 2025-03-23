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Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:6), который завершился недавно. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доан (Макбэйн, Круз) – 06:42     2:0 Кули (Кесселринг, Шмальц) – 17:42     2:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 18:49 (pp)     2:2 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 25:22     3:2 Керфут (Стенлунд, Марино) – 25:58     3:3 Гюнцель (Пербикс, Гурд) – 37:23     4:3 Кули (Марино, Шмальц) – 37:53     5:3 Шмальц (Кули, Келлер) – 41:10     5:4 Пойнт (Макдона, Гюнцель) – 42:54     6:4 Керфут (Коул) – 59:03 (sh)    

После данного матча в активе российского хоккеиста стало 97 очков (29+68) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он по-прежнему занимает третье место в рейтинге бомбардиров, немного сократив отставание от лидеров, которые в этот игровой день не набрали ни одного очка.

На второй строчке бомбардирского рейтинга идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 101 очко (49+52). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 105 очков (28+77).

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