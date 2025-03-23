Никита Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:6), который завершился недавно. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

После данного матча в активе российского хоккеиста стало 97 очков (29+68) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он по-прежнему занимает третье место в рейтинге бомбардиров, немного сократив отставание от лидеров, которые в этот игровой день не набрали ни одного очка.

На второй строчке бомбардирского рейтинга идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 101 очко (49+52). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 105 очков (28+77).

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