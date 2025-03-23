НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 марта
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23 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Джошуа (Хьюз, Оман) – 11:51 1:1 Фокс (Шнайдер, Отман) – 31:03 2:1 Бродзински (Миллер, Лафреньер) – 41:39 2:2 О'Коннор (Оман, Манчини) – 51:22 3:2 Миллер (Борген) – 52:40 3:3 Бёзер (Дебраск) – 55:10 4:3 Бродзински (Лафреньер, Суси) – 55:47 5:3 Миллер (Фокс) – 59:43
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Росси (Тренин, Хиностроза) – 20:56 2:0 Бразо (Гонс, Болди) – 25:07 3:0 Цуккарелло (Болди, Богосян) – 28:11 3:1 Петерка (Пауэр, Далин) – 46:48 4:1 Годро (Цуккарелло, Бродин) – 59:27
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Харли (Блэквелл, Стил) – 06:27 2:0 Линделль (Гранлунд, Дюшейн) – 08:59 2:1 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 33:03 2:2 Пилинг (Мичков, Фёрстер) – 38:48 3:2 Харли (Робертсон) – 60:09
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Томас (Холлоуэй, Кайру) – 35:13 2:0 Торопченко (Факса, Уокер) – 37:20 2:1 Михеев – 39:06 (sh) 3:1 Уокер (Торопченко, Фолк) – 41:12 4:1 Болдюк (Броберг, Шенн) – 47:43
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Юбердо) – 00:36 1:1 Хорват (Деанджело, Хольмстрём) – 10:46 2:1 Гэткомб (Цыплаков, Добсон) – 17:41 2:2 Коронато (Юбердо, Андерссон) – 26:03 3:2 Маклин (Цыплаков, Добсон) – 57:09 3:3 Юбердо (Андерссон, Баль) – 57:38 3:4 Кадри (Андерссон) – 63:53
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кемпе (Хелениус, Жанно) – 03:03 2:0 Копитар (Кузьменко, Даути) – 14:39 (pp) 3:0 Кузьменко (Копитар) – 19:55 4:0 Мур (Дано, Фёгеле) – 25:58 5:0 Жанно (Тюркотт, Даути) – 26:49 6:0 Байфилд (Фиала) – 28:41 6:1 Орлов (Чатфилд, Стэнковен) – 34:17 7:1 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 58:03 7:2 Янковски (Робинсон, Морроу) – 58:11
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доан (Макбэйн, Круз) – 06:42 2:0 Кули (Кесселринг, Шмальц) – 17:42 2:1 Пойнт (Гюнцель, Бьёркстранд) – 18:49 (pp) 2:2 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 25:22 3:2 Керфут (Стенлунд, Марино) – 25:58 3:3 Гюнцель (Пербикс, Гурд) – 37:23 4:3 Кули (Марино, Шмальц) – 37:53 5:3 Шмальц (Кули, Келлер) – 41:10 5:4 Пойнт (Макдона, Гюнцель) – 42:54 6:4 Керфут (Коул) – 59:03 (sh)
В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:3. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15 1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35 2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24 2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56 3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56 3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27 4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07 5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59 6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Мэттьюс) – 09:16 (pp) 0:2 Марнер (Мэттьюс) – 13:05 1:2 Бантинг (Свечков, Евангелиста) – 21:39 (pp) 2:2 Беллоуз (Смит, Свечков) – 29:15 3:2 Форсберг (Евангелиста, Бланкенбург) – 39:13 4:2 Евангелиста (Форсберг) – 50:17 5:2 Форсберг (Стастни, Маккэррон) – 59:23
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 24:05 0:2 Батерсон (Козенс, Хэмоник) – 24:38 1:2 Хишир (Братт, Хьюз) – 27:13 (pp) 1:3 Перрон (Жиру, Грейг) – 28:44 (pp) 2:3 Хаула (Хьюз, Гласс) – 59:37
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Малински (Кивиранта, Колтон) – 07:35 0:2 Линдгрен (Нельсон, Лехконен) – 10:09 0:3 Нечас (Друен, Ничушкин) – 25:24 (pp) 1:3 Слафковски (Страбл, Судзуки) – 25:51 1:4 Нельсон (Тэйвз) – 43:58 2:4 Руа (Ньюхук, Лайне) – 49:24 3:4 Слафковски (Каррье) – 49:54 4:4 Дворак (Галлахер) – 53:32 4:5 Нельсон – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Ларкин, Кейн) – 04:47 (pp) 1:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 11:47 (pp) 2:1 Гертл (Макнэбб, Корчак) – 16:32 3:1 Руа (Барбашёв, Айкел) – 19:57 3:2 Кейн (Зайдер, Ларкин) – 21:49 (pp) 4:2 Стоун (Пьетранджело, Ханифин) – 27:07 5:2 Гертл (Стоун, Айкел) – 28:02 (pp) 5:3 Дебринкэт (Кейн, Эдвинссон) – 49:36 6:3 Айкел (Барбашёв) – 57:59
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хенрик (Экхольм, Нурс) – 14:30 (pp) 1:1 Какко (Бенирс, Нюман) – 15:49 (pp) 2:1 Ньюджент-Хопкинс (Капанен, Нурс) – 23:48 2:2 Какко (Нюман) – 27:01 3:2 Скиннер (Браун, Экхольм) – 32:31 4:2 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Бушар) – 38:11 (pp) 4:3 Бураковски (Макканн) – 45:57 5:3 Ньюджент-Хопкинс (Уолман) – 57:43 (sh) 5:4 Шварц (Макканн, Данн) – 57:57 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Эклунд (Селебрини, Каньони) – 22:13 1:1 Миттельштадт (Кёпке) – 36:50 2:1 Карлссон (Смит, Селебрини) – 56:37 3:1 Гудроу (Эклунд, Карлссон) – 59:10
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