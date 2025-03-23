НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 марта

23 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:3. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.