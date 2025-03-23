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Джош Ливо получил памятный подарок от «Салавата Юлаева» в честь рекорда по голам в КХЛ

Джош Ливо получил памятный подарок от «Салавата Юлаева» в честь рекорда по голам в КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо получил памятную табличку от уфимского клуба в честь установления нового рекорда по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ. Канадский форвард забросил свою 49-ю шайбу в сезоне в матче с «Барысом» (4:1) и, таким образом, побил рекорд Сергея Мозякина за регулярку КХЛ, на счету которого было 48 шайб.

Фото: «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 93 очка за 68 матчей.

Всего в КХЛ 31-летний канадский нападающий провёл 108 матчей, в которых набрал 127 очков — забросил 68 шайб и отдал 59 результативных передач.

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