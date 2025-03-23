Расписание матчей КХЛ на 23 марта 2025 года
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Сегодня, 23 марта, пройдут заключительные пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 102 очка в 68 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 67 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 85 очков.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 96 очков в 68 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», в активе которого 93 очка в 68 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 90 очками в 68 играх.
Комментарии
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