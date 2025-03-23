Расписание матчей КХЛ на 23 марта 2025 года

Сегодня, 23 марта, пройдут заключительные пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 102 очка в 68 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 67 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 85 очков.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 96 очков в 68 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», в активе которого 93 очка в 68 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 90 очками в 68 играх.