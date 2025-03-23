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Хоружев — о мотивации: доказать прежде всего самим себе, что мы можем

Хоружев — о мотивации: доказать прежде всего самим себе, что мы можем
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) и рассказал о мотивации на концовку регулярного чемпионата. Нижнекамский клуб уже потерял шансы на попадание в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Жукенов (Леонтьев, Белозёров) – 17:23 (5x4)     1:1 Сошников (Гутик, Шулак) – 27:57 (5x3)     2:1 Белозёров (Юзленко, Шафигуллин) – 44:39 (5x5)    

– Какие эмоции от победы над «Адмиралом»?
– Разумеется положительные. Выиграли, порадовали болельщиков.

– Тяжело находить мотивацию, когда турнирного значения у матчей уже нет?
– Нет, не тяжело. Мотивация побеждать всегда есть. Мы хотим прогрессировать как команда, поправлять отдельные мелочи в нашей игре, расти как коллектив. И на хорошей ноте завершить сезон.

– То есть матчи в концовке чемпионата для вас важны и с прицелом на следующий?
– Естественно. Доказать самим себе прежде всего, что мы можем, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Хоружевым читайте на «Чемпионате» в 10:30 мск.

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