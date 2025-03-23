Хоружев — о мотивации: доказать прежде всего самим себе, что мы можем

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) и рассказал о мотивации на концовку регулярного чемпионата. Нижнекамский клуб уже потерял шансы на попадание в плей-офф.
– Какие эмоции от победы над «Адмиралом»?
– Разумеется положительные. Выиграли, порадовали болельщиков.
– Тяжело находить мотивацию, когда турнирного значения у матчей уже нет?
– Нет, не тяжело. Мотивация побеждать всегда есть. Мы хотим прогрессировать как команда, поправлять отдельные мелочи в нашей игре, расти как коллектив. И на хорошей ноте завершить сезон.
– То есть матчи в концовке чемпионата для вас важны и с прицелом на следующий?
– Естественно. Доказать самим себе прежде всего, что мы можем, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Хоружевым читайте на «Чемпионате» в 10:30 мск.
- 23 марта 2025
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