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Хоружев — о сезоне в Казани: был шанс посмотреться в «Ак Барсе», но мне сказали нет

Хоружев — о сезоне в Казани: был шанс посмотреться в «Ак Барсе», но мне сказали нет
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев рассказал, как не прошёл в состав казанского «Ак Барса».

– Один год вы играли в Казани. Было желание попробовать закрепиться в системе «Ак Барса»?
– В связи с переездом была возможность посмотреться в «Ак Барсе», но мне сказали тогда чёткое – нет. Поэтому поиграл сезон и вернулся домой в «Нефтехимик».

– Частая история для хоккеистов из Татарстана – ездить из Казани в Нижнекамск и обратно. С особым рвением сейчас выходите против «Ак Барса»? Доказать, что они были неправы.
– Такой мотивации нет, я так не рассуждаю. Мотивация прежде всего самому прогрессировать как игроку. Сравнивать себя с самим собой образца прошлых сезонов, только так можно расти и прогрессировать. Это главная мотивация, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Хоружевым читайте на «Чемпионате»:
«В «Ак Барсе» мне сказали чёткое «нет». «Нефтехимик» открыл ещё одну молодую звезду в КХЛ
Эксклюзив
«В «Ак Барсе» мне сказали чёткое «нет». «Нефтехимик» открыл ещё одну молодую звезду в КХЛ
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