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Нападающий «Ванкувера» Шервуд установил новый рекорд НХЛ по силовым приёмам за сезон

Нападающий «Ванкувера» Шервуд установил новый рекорд НХЛ по силовым приёмам за сезон
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Кифер Шервуд установил новый рекорд НХЛ по силовым приёмам за сезон. Форвард «Ванкувера» применил 12 силовых приёмов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5). Всего в текущем сезоне на счету Шервуда 395 силовых приёмов.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Джошуа (Хьюз, Оман) – 11:51     1:1 Фокс (Шнайдер, Отман) – 31:03     2:1 Бродзински (Миллер, Лафреньер) – 41:39     2:2 О'Коннор (Оман, Манчини) – 51:22     3:2 Миллер (Борген) – 52:40     3:3 Бёзер (Дебраск) – 55:10     4:3 Бродзински (Лафреньер, Суси) – 55:47     5:3 Миллер (Фокс) – 59:43    

Американский форвард превзошёл достижение защитника «Нэшвилла» Жереми Лозона, отметившегося 383 силовыми приёмами в 79 играх сезона-2023/2024. Отметим, что статистика по силовым приёмам официально учитывается с сезона-2005/2006.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Шервуда 29 (15+14) очков в 66 играх и 395 хитов (5,98 в среднем за игру).

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