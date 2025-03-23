Нападающий «Ванкувера» Шервуд установил новый рекорд НХЛ по силовым приёмам за сезон

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Кифер Шервуд установил новый рекорд НХЛ по силовым приёмам за сезон. Форвард «Ванкувера» применил 12 силовых приёмов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5). Всего в текущем сезоне на счету Шервуда 395 силовых приёмов.

Американский форвард превзошёл достижение защитника «Нэшвилла» Жереми Лозона, отметившегося 383 силовыми приёмами в 79 играх сезона-2023/2024. Отметим, что статистика по силовым приёмам официально учитывается с сезона-2005/2006.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Шервуда 29 (15+14) очков в 66 играх и 395 хитов (5,98 в среднем за игру).