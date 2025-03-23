Игорь Шестёркин напал со спины на форварда «Ванкувера» и был наказан штрафом за грубость

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Рейнджерс» одержали победу со счётом 5:3.
В середине второго периода вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин напал со спины на форварда «Ванкувера» Кифера Шервуда и получил две минуты штрафа за грубость. Нападающий активно играл перед воротами россиянина и несколько раз задел вратаря клюшкой, что не понравилось Шестёркину. Отметим, что россиянин оставил свою команду в двойном численном меньшинстве. Хоккеистам «Рейнджерс» удалось нейтрализовать это меньшинство и не пропустить.
После этого матча Шервуд установил новый рекорд по числу силовых приёмов за сезон в НХЛ. На счету канадца 395 силовых приёмов.
- 23 марта 2025
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
07:55
-
07:36
-
07:03
-
06:47
-
06:32
-
06:30
-
05:45
-
05:18
-
04:47
-
04:37
-
04:19
-
03:31
-
03:08
-
03:03
-
02:51
-
02:44
-
02:40
-
02:02
-
02:00
-
01:55
-
01:48
-
01:36
-
01:22
-
01:11
-
00:59