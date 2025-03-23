Игорь Шестёркин напал со спины на форварда «Ванкувера» и был наказан штрафом за грубость

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Рейнджерс» одержали победу со счётом 5:3.

В середине второго периода вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин напал со спины на форварда «Ванкувера» Кифера Шервуда и получил две минуты штрафа за грубость. Нападающий активно играл перед воротами россиянина и несколько раз задел вратаря клюшкой, что не понравилось Шестёркину. Отметим, что россиянин оставил свою команду в двойном численном меньшинстве. Хоккеистам «Рейнджерс» удалось нейтрализовать это меньшинство и не пропустить.

ВИДЕО

После этого матча Шервуд установил новый рекорд по числу силовых приёмов за сезон в НХЛ. На счету канадца 395 силовых приёмов.