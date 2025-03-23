Нападающий «Нефтехимика» Хоружев планирует остаться в Нижнекамске до 2027 года

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев заявил, что планирует остаться в Нижнекамске до 2027 года.

– В следующем сезоне на вас будет совсем другая ответственность? Другое отношение к вам как игроку.

– Наверное, но всё будет зависеть от меня. От того, как подведусь к сезону, как покажу себя на летних сборах. И как войду в сезон. Надеюсь, что всё будет хорошо.

– Пока что видите себя игроком «Нефтехимика»?

– Конечно. Мыслей уходить куда-то нет. У меня контракт на два года, планирую их отыграть в Нижнекамске.

– Наверняка ведь хочется побороться за Кубок Гагарина? А здесь вы не попали даже в плей-офф.

– Так мы будем бороться здесь за Кубок Гагарина. Были рядом с зоной плей-офф, а уже в плей-офф у всех есть шансы. Главное подойти с нужным настроем к этим матчам, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.