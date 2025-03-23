Вратарь «Автомобилиста» назвал двух игроков НХЛ, с кем хотел бы сидеть рядом в раздевалке
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Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин назвал двух игроков НХЛ, с кем ему было бы интересно пообщаться.
— С какими двумя игроками ты бы хотел посидеть рядом в раздевалке и поговорить о хоккее? Любой игрок КХЛ или НХЛ.
— Меня сейчас устраивает, с кем я сижу в раздевалке (улыбается). А так, выбрал бы, наверное, Панарина — он очень позитивный и много шутит. Думаю, с ним было бы весело пообщаться. А если говорить о профессионализме, то, наверное, Сергей Бобровский, — цитирует Галкина «Копейский рабочий».
В текущем сезоне 24-летний Галкин провёл 39 матчей за екатеринбургский клуб и одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 92,1%.
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