Вратарь «Автомобилиста» назвал двух игроков НХЛ, с кем хотел бы сидеть рядом в раздевалке

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин назвал двух игроков НХЛ, с кем ему было бы интересно пообщаться.

— С какими двумя игроками ты бы хотел посидеть рядом в раздевалке и поговорить о хоккее? Любой игрок КХЛ или НХЛ.

— Меня сейчас устраивает, с кем я сижу в раздевалке (улыбается). А так, выбрал бы, наверное, Панарина — он очень позитивный и много шутит. Думаю, с ним было бы весело пообщаться. А если говорить о профессионализме, то, наверное, Сергей Бобровский, — цитирует Галкина «Копейский рабочий».

В текущем сезоне 24-летний Галкин провёл 39 матчей за екатеринбургский клуб и одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 92,1%.