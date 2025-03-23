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Главный тренер «Лос-Анджелеса» оценил первые очки Андрея Кузьменко за «Кингз»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» оценил первые очки Андрея Кузьменко за «Кингз»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил первые очки нападающего Андрея Кузьменко за калифорнийский клуб. Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз» (7:2). Кузьменко набрал первые очки в восьмом матче за «Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кемпе (Хелениус, Жанно) – 03:03     2:0 Копитар (Кузьменко, Даути) – 14:39 (pp)     3:0 Кузьменко (Копитар) – 19:55     4:0 Мур (Дано, Фёгеле) – 25:58     5:0 Жанно (Тюркотт, Даути) – 26:49     6:0 Байфилд (Фиала) – 28:41     6:1 Орлов (Чатфилд, Стэнковен) – 34:17     7:1 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 58:03     7:2 Янковски (Робинсон, Морроу) – 58:11    

«Он был близок к голу в предыдущих матчах. Тренеры говорили ему, что он молодец и должен продолжать в том же духе, что очки обязательно придут. Но, конечно, гораздо лучше действительно забить гол и отдать передачу. Надеюсь, это станет трамплином не только для него, но и для всего звена (Кузьменко, Копитар и Кемпе. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.

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