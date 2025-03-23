Главный тренер «Лос-Анджелеса» оценил первые очки Андрея Кузьменко за «Кингз»

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил первые очки нападающего Андрея Кузьменко за калифорнийский клуб. Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз» (7:2). Кузьменко набрал первые очки в восьмом матче за «Кингз».

«Он был близок к голу в предыдущих матчах. Тренеры говорили ему, что он молодец и должен продолжать в том же духе, что очки обязательно придут. Но, конечно, гораздо лучше действительно забить гол и отдать передачу. Надеюсь, это станет трамплином не только для него, но и для всего звена (Кузьменко, Копитар и Кемпе. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.