Хоружев — о разгроме в Тольятти: до сих пор непонятно, что произошло, никто не ожидал

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев прокомментировал разгром от «Лады» (1:7), который окончательно лишил нижнекамский клуб шансов на попадание в плей-офф.

– Что произошло в матче с «Ладой»? Постфактум уже есть понимание?

– Честно, трудно сказать, до сих пор непонятно. Наверное, со стороны виднее, экспертам, аналитикам. Возможно, всё вместе, и перенастрой, и усталость сказались. Тренерский штаб анализировал ситуацию, но у меня нет пока понимания.

– Как на команде сказался матч в Тольятти?

– Что тут скажешь. Были в шоке, не такого, конечно, ожидали. Никто такого исхода не ожидал. Но это жизнь, это хоккей. Никто не сдался после этого. Не было такого, что спустя рукава теперь доигрывать сезон. Сразу собрались и решили, что надо завершать на хорошей ноте, каким бы ни был итог в турнирной таблице. Старались играть на победу в любом случае.

– Смотрели матч «Сибири» и «Барыса»?

– Наблюдали. Не то чтобы специально собирались ради этого всей командой, у нас была тренировка в этот момент, но следили за счётом, отслеживали, что там происходит.

– Надеялись на три поражения Новосибирска подряд либо уже отпустили ситуацию?

– От нас в этом моменте уже ничего не зависело, надо было самим где-то добирать очки, а не надеяться на осечки конкурентов. Сами виноваты, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.