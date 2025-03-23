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Хоружев — о разгроме в Тольятти: до сих пор непонятно, что произошло, никто не ожидал

Хоружев — о разгроме в Тольятти: до сих пор непонятно, что произошло, никто не ожидал
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев прокомментировал разгром от «Лады» (1:7), который окончательно лишил нижнекамский клуб шансов на попадание в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
7 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Камара (Шараканов, Кугрышев) – 06:35 (5x4)     2:0 Камара (Попугаев) – 09:17 (5x5)     2:1 Лещенко (Сериков, Барбер) – 10:00 (5x5)     3:1 Михайлов (Ибрагимов, Неколенко) – 33:31 (4x5)     4:1 Алтыбармакян – 34:29 (4x5)     5:1 Фисенко (Михайлов, Неколенко) – 49:28 (5x4)     6:1 Кугрышев (Алтыбармакян, Шараканов) – 53:37 (5x4)     7:1 Попугаев (Калабушкин, Кугрышев) – 56:53 (5x5)    

– Что произошло в матче с «Ладой»? Постфактум уже есть понимание?
– Честно, трудно сказать, до сих пор непонятно. Наверное, со стороны виднее, экспертам, аналитикам. Возможно, всё вместе, и перенастрой, и усталость сказались. Тренерский штаб анализировал ситуацию, но у меня нет пока понимания.

– Как на команде сказался матч в Тольятти?
– Что тут скажешь. Были в шоке, не такого, конечно, ожидали. Никто такого исхода не ожидал. Но это жизнь, это хоккей. Никто не сдался после этого. Не было такого, что спустя рукава теперь доигрывать сезон. Сразу собрались и решили, что надо завершать на хорошей ноте, каким бы ни был итог в турнирной таблице. Старались играть на победу в любом случае.

– Смотрели матч «Сибири» и «Барыса»?
– Наблюдали. Не то чтобы специально собирались ради этого всей командой, у нас была тренировка в этот момент, но следили за счётом, отслеживали, что там происходит.

– Надеялись на три поражения Новосибирска подряд либо уже отпустили ситуацию?
– От нас в этом моменте уже ничего не зависело, надо было самим где-то добирать очки, а не надеяться на осечки конкурентов. Сами виноваты, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Хоружевым читайте на «Чемпионате»:
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