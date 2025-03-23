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Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за «Лос-Анджелес»

Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за «Лос-Анджелес»
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в составе «королей». Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз» (7:2). Кузьменко набрал первые очки в восьмом матче за «Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кемпе (Хелениус, Жанно) – 03:03     2:0 Копитар (Кузьменко, Даути) – 14:39 (pp)     3:0 Кузьменко (Копитар) – 19:55     4:0 Мур (Дано, Фёгеле) – 25:58     5:0 Жанно (Тюркотт, Даути) – 26:49     6:0 Байфилд (Фиала) – 28:41     6:1 Орлов (Чатфилд, Стэнковен) – 34:17     7:1 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 58:03     7:2 Янковски (Робинсон, Морроу) – 58:11    

«Это был отличный момент для меня. Я не очень хорошо начал карьеру в «Кингз», но думаю, что в будущем я буду играть лучше. Мне было непросто после двух обменов за сезон, но сейчас я чувствую себя лучше. Все в команде поддерживают меня, и я рад играть здесь», — цитирует Кузьменко пресс-служба клуба.

Напомним, ранее в этом сезоне 29-летний россиянин был обменян из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз», за которую провёл семь матчей, где набрал 5 (2+3) очков. Перед дедлайном Кузьменко вновь был обменян в «Лос-Анджелес».

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