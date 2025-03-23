Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за «Лос-Анджелес»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в составе «королей». Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз» (7:2). Кузьменко набрал первые очки в восьмом матче за «Кингз».
«Это был отличный момент для меня. Я не очень хорошо начал карьеру в «Кингз», но думаю, что в будущем я буду играть лучше. Мне было непросто после двух обменов за сезон, но сейчас я чувствую себя лучше. Все в команде поддерживают меня, и я рад играть здесь», — цитирует Кузьменко пресс-служба клуба.
Напомним, ранее в этом сезоне 29-летний россиянин был обменян из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз», за которую провёл семь матчей, где набрал 5 (2+3) очков. Перед дедлайном Кузьменко вновь был обменян в «Лос-Анджелес».
- 23 марта 2025
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