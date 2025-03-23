Хоружев: каждый скажет, что есть мысли сыграть в НХЛ, но сейчас об этом не думаю

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев заявил, что любой хоккеист хочет играть в НХЛ, и он в том числе.

– Вы не задрафтованный в НХЛ игрок. Есть мысли попробовать себя за океаном?

– Практически каждый хоккеист скажет, что есть такие мысли. Сыграть в НХЛ – это цель почти что для всех. Но прямо сейчас я об этом не думаю. Речи об этом пока не идёт.

– Возможно, отсутствие привязки к НХЛ через драфт даже плюс? Есть возможность самому выбрать команду, в которой больше шансов пробиться в основной состав.

– Если спрашиваете о том, как лучше для игрока, быть задрафтованным или нет, то всё индивидуально. Так обобщать, что лучше, а что хуже, я не могу. В моём случае как сложилось, так сложилось, я рад был бы любому исходу.

– Свою кандидатуру выставляли на драфт, общались с какими-либо клубами, следили за процедурой?

– Нет, это прошло мимо меня, я не следил. И на меня, насколько я знаю, не выходили, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.