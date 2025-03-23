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Менелл: я бы хотел сыграть в матче московского «Динамо» с «Вашингтоном»

Менелл: я бы хотел сыграть в матче московского «Динамо» с «Вашингтоном»
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что хотел бы принять участие в матчах между российскими и американскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Ранее о такой идее договорились президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров.

«Я думаю, что это хорошая идея. Я знаю, что в прошлые годы были матчи между российскими командами и клубами НХЛ, они вызывали большой интерес. Думаю, что людям в России будет интересно увидеть команды НХЛ, а в США — посмотреть на команды КХЛ. В США большинство людей не знают о командах КХЛ и о том, как они играют.

Я бы хотел принять участие в этих матчах. Было бы здорово, если бы «Динамо» сыграло с «Вашингтоном». Я бы хотел сыграть против [Александра] Овечкина, ещё было бы здорово встретиться с Алексеем Протасом, с которым я играл за минское «Динамо». Он с тех пор сильно вырос как хоккеист и стал очень хорошим игроком в НХЛ», — цитирует Менелла ТАСС.

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