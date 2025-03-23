Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Нефтехимика» объяснил прогресс команды в концовке регулярного чемпионата

Нападающий «Нефтехимика» объяснил прогресс команды в концовке регулярного чемпионата
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев объяснил прогресс команды в концовке регулярного чемпионата. Нижнекамский клуб одержал пять побед в последних шести матчах.

«Начинали сезон мы здорово, если помните, мы были в лидерах Восточной конференции в первую неделю, смотрелись очень хорошо. Потом пошли травмы, чуть потеряли нить игры. И дальше уже как снежный ком посыпались на нас эти поражения, одно за другим.

Вроде как ближе к весне нащупали свою игру. Вера появилась в себя, в команду, друг в друга. Выигрывали на характере тяжёлые игры против сильных соперников», – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Хоружевым читайте на «Чемпионате»:
«В «Ак Барсе» мне сказали чёткое «нет». «Нефтехимик» открыл ещё одну молодую звезду в КХЛ
Эксклюзив
«В «Ак Барсе» мне сказали чёткое «нет». «Нефтехимик» открыл ещё одну молодую звезду в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android