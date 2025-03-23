Нападающий «Нефтехимика» объяснил прогресс команды в концовке регулярного чемпионата

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев объяснил прогресс команды в концовке регулярного чемпионата. Нижнекамский клуб одержал пять побед в последних шести матчах.

«Начинали сезон мы здорово, если помните, мы были в лидерах Восточной конференции в первую неделю, смотрелись очень хорошо. Потом пошли травмы, чуть потеряли нить игры. И дальше уже как снежный ком посыпались на нас эти поражения, одно за другим.

Вроде как ближе к весне нащупали свою игру. Вера появилась в себя, в команду, друг в друга. Выигрывали на характере тяжёлые игры против сильных соперников», – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.