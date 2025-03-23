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Хоружев: больше не лимитчик, просто так в состав не попаду, надо доказывать делом

Хоружев: больше не лимитчик, просто так в состав не попаду, надо доказывать делом
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев заявил, что вынужден добиваться своего места в составе нижнекамской команды.

«Уже на протяжении всего чемпионата играю, выступаю в основе, чаще всего с одними и теми же партнёрами. Дают игровое время, поэтому получается приносить пользу команде. И голами, набранными очками, и не только.

Я выходил раньше в отдельных играх, но именно в этом году стал полноценным игроком основы. И надо доказывать делом, что достоин играть. Я уже больше не лимитчик, просто так в состав не попаду. Надо доказывать игрой. Я и сам это понимал, к тому же мне тренеры об этом напомнили ещё раз в начале сезона. Стараюсь не подводить, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Хоружевым читайте на «Чемпионате»:
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