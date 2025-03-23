«Ак Барс» одолел «Сибирь» в суперигре и стал победителем 13-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 23 марта, завершился 13-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Гриценко – 00:13 (3x3) 1:1 Газизов – 02:23 (3x3) 1:2 Муравьёв (Дрожжин) – 02:48 (3x3) 1:3 Муравьёв (Дрожжин) – 05:42 (3x3) 2:3 Зырянов (Рыжих) – 12:00 (3x3) 2:4 Шакиров (Якупов) – 13:05 (3x3) 2:5 Горохов (Дрожжин) – 14:22 (3x3) 2:6 Шакиров – 15:22
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
23 марта 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 6
Барыс
Астана
0:1 Макеев (Корчагин) – 01:38 (3x3) 1:1 Калашников (Чесалин) – 04:27 (3x3) 2:1 Фиськов (Гусынин) – 05:17 (3x3) 2:2 Колесников (Корчагин) – 07:18 (3x3) 3:2 Фиськов – 09:36 (3x3) 4:2 Фиськов (Калашников) – 09:59 (3x3) 4:3 Корчагин (Колесников) – 13:50 (3x3) 4:4 Корчагин (Касенов) – 15:19 (3x3) 4:5 Колесников (Корчагин) – 19:06 (3x3) 4:6 Колесников (Корчагин) – 20:59 (3x3)
В суперигре встретились «Ак Барс» и «Сибирь». Казанский клуб одержал победу со счётом 4:1 и стал победителем 13-го тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
23 марта 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шакиров (Якупов) – 06:48 (3x3) 2:0 Якупов (Шакиров) – 08:56 (3x3) 3:0 Якупов (Шакиров) – 12:18 (3x3) 4:0 Шакиров – 16:59 (3x3) 4:1 Гриценко – 18:26
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 14-й тур начнётся 27 марта.
Комментарии
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