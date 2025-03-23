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Юрзинов-старший рассказал, кто из российских хоккеистов схож по стилю с Демидовым

Юрзинов-старший рассказал, кто из российских хоккеистов схож по стилю с Демидовым
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший отметил прогресс молодых нападающих СКА Ивана Демидова и Матвея Короткого.

«Прежде всего назову крайнего нападающего Ивана Демидова. На пике зимы он показал очень взрослый хоккей. Увидели признаки большого мастера. Понятно, что стабильность – это прежде всего об опытных, состоявшихся хоккеистах. Но молодой должен правильно оценивать свои спады, извлекать из них уроки и использовать как мотивацию для дальнейшего роста.

Ещё одно новое имя – центрфорвард Матвей Короткий. О нём говорилось меньше, чем о Демидове. Короткий, может, не такой яркий форвард, но как настоящий центр – умеет всё. Есть школа, есть чувство позиции, есть разящий, выдавливающий бросок.

– С кем сравните Демидова и Короткого?
– Короткий по своему стилю способен ориентироваться на Алексея Яшина. Демидов чем-то напомнил Алексея Ковалёва», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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