Юрзинов-старший рассказал, кто из российских хоккеистов схож по стилю с Демидовым

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший отметил прогресс молодых нападающих СКА Ивана Демидова и Матвея Короткого.

«Прежде всего назову крайнего нападающего Ивана Демидова. На пике зимы он показал очень взрослый хоккей. Увидели признаки большого мастера. Понятно, что стабильность – это прежде всего об опытных, состоявшихся хоккеистах. Но молодой должен правильно оценивать свои спады, извлекать из них уроки и использовать как мотивацию для дальнейшего роста.

Ещё одно новое имя – центрфорвард Матвей Короткий. О нём говорилось меньше, чем о Демидове. Короткий, может, не такой яркий форвард, но как настоящий центр – умеет всё. Есть школа, есть чувство позиции, есть разящий, выдавливающий бросок.

– С кем сравните Демидова и Короткого?

– Короткий по своему стилю способен ориентироваться на Алексея Яшина. Демидов чем-то напомнил Алексея Ковалёва», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.