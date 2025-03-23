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Хоккеист Хоружев назвал «Интерстеллар» своим любимым фильмом

Хоккеист Хоружев назвал «Интерстеллар» своим любимым фильмом
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Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев назвал «Интерстеллар» своим любимым фильмом.

– Чем занимаетесь в свободное время? Есть стереотип, что Нижнекамск – суровый и скучный город.
– Нет, всё, что нужно, в Нижнекамске есть. На самом деле и времени свободного не так много, чтобы куда-то ходить. Либо выезд, либо серия домашних матчей через день. В основном время уходит на отдых, на восстановление. Если и случается свободный выходной, то с досугом проблем никаких. И сходить есть куда, и покушать вкусно. Вообще у нас и на базе отлично кормят, но и ресторанов в городе хороших достаточно. В кино можно сходить. Летом на Красный ключ можно поехать.

– Есть любимые фильмы, сериалы?
– Если фильм, то «Интерстеллар». Из сериалов на первом месте «Побег».

– Предпочтения в музыке?
– Меломан. Слушаю всё подряд, – сказал Хоружев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Хоружевым читайте на «Чемпионате»:
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