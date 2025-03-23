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Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь проводят свои последние матчи в КХЛ

Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь проводят свои последние матчи в КХЛ
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Арбитры Сергей Кулаков и Денис Бондарь проводят свои последние матчи в КХЛ. Оба назначены главными судьями на матч между «Спартаком» и «Ладой».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
1-й период
0 : 0
Лада
Тольятти

50-летний Сергей Кулаков проводит свой 923-й матч в качестве главного арбитра КХЛ. Из них 131 матч был обслужен в плей-офф.

Для 49-летнего Бондаря этот матч стал 704-м в качестве главного судьи КХЛ. Из них 36 матчей было обслужено в плей-офф.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал Кулакова честным и справедливым арбитром и пожелал ему в будущем возглавить департамент судейства КХЛ. Напомним, единственным судьёй, кто отработал более 1000 матчей в КХЛ, является Константин Оленин, на счету которого 1031 матч в лиге.

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