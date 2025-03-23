Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 марта, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. Таким образом, стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина — 2025.

Пары первого раунда плей-офф КХЛ (первыми указаны команды, на чьих площадках начнутся серии):

Западная конференция:

  • «Локомотив» (Ярославль) (1) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (8);
  • «Динамо» (Москва) (2) — СКА (Санкт-Петербург) (7);
  • «Спартак» (Москва) (3) — «Северсталь» (Череповец) (6);
  • «Динамо» (Минск) (4) — ЦСКА (Москва) (5).

Восточная конференция:

  • «Трактор» (Челябинск) (1) — «Адмирал» (Владивосток) (8);
  • «Салават Юлаев» (Уфа) (2) — «Сибирь» (Новосибирск) (7);
  • «Металлург» (Магнитогорск) (3) — «Авангард» (Омск) (6);
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) (4) — «Ак Барс» (Казань) (5).

Первые игры Кубка Гагарина — 2025 состоятся 26 марта. Серии пройдут до четырёх побед.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android