Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Сегодня, 23 марта, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. Таким образом, стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина — 2025.
Пары первого раунда плей-офф КХЛ (первыми указаны команды, на чьих площадках начнутся серии):
Западная конференция:
- «Локомотив» (Ярославль) (1) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (8);
- «Динамо» (Москва) (2) — СКА (Санкт-Петербург) (7);
- «Спартак» (Москва) (3) — «Северсталь» (Череповец) (6);
- «Динамо» (Минск) (4) — ЦСКА (Москва) (5).
Восточная конференция:
- «Трактор» (Челябинск) (1) — «Адмирал» (Владивосток) (8);
- «Салават Юлаев» (Уфа) (2) — «Сибирь» (Новосибирск) (7);
- «Металлург» (Магнитогорск) (3) — «Авангард» (Омск) (6);
- «Автомобилист» (Екатеринбург) (4) — «Ак Барс» (Казань) (5).
Первые игры Кубка Гагарина — 2025 состоятся 26 марта. Серии пройдут до четырёх побед.
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