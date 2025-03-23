Йеспер Братт установил новый рекорд «Нью-Джерси» по передачам за сезон в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт отметился результативной передачей в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3) и установил новый клубный рекорд по ассистам за сезон в НХЛ.

Братт обошёл защитника Скотта Стивенса (60 передач в сезоне-1993/1994) и единолично возглавил рейтинг по количеству ассистов за одну регулярку. В его активе стало 81 (20+61) очко за 71 игру. Франшиза существует с 1974 года.

Ранее шведский форвард Йеспер Братт в четвёртом сезоне подряд (2021/2022 — 2024/2025) достиг отметки в 40+ результативных передач, повторив достижение Скотта Гомеса (четыре сезона, 2002/2003 — 2006/2007).