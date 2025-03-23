Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Больших изменений в нашу пользу не будет». Фетисов — о новом президенте МОК

«Больших изменений в нашу пользу не будет». Фетисов — о новом президенте МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о назначении Кирсти Ковентри президентом МОК. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве станет 10-м президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной на этом посту.

– Поможет ли нам избрание Ковентри президентом МОК вернуться с флагом и гимном?
– Я очень надеюсь, но сильно сомневаюсь, что это случится из-за смены президента. Может быть, это произойдёт в контексте других политических решений. Хочу обманываться, но, мне кажется, больших изменений в нашу пользу от этого не будет. Поздравляю её с избранием и предлагаю ей не выставлять других вариантов, кроме нашего возвращения с флагом и гимном», — цитирует Фетисова Sport24.

Материалы по теме
«Она была очень доброй и застенчивой». Как мир отреагировал на итоги выборов главы МОК?
«Она была очень доброй и застенчивой». Как мир отреагировал на итоги выборов главы МОК?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android