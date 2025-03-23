«Больших изменений в нашу пользу не будет». Фетисов — о новом президенте МОК

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о назначении Кирсти Ковентри президентом МОК. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве станет 10-м президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной на этом посту.

– Поможет ли нам избрание Ковентри президентом МОК вернуться с флагом и гимном?

– Я очень надеюсь, но сильно сомневаюсь, что это случится из-за смены президента. Может быть, это произойдёт в контексте других политических решений. Хочу обманываться, но, мне кажется, больших изменений в нашу пользу от этого не будет. Поздравляю её с избранием и предлагаю ей не выставлять других вариантов, кроме нашего возвращения с флагом и гимном», — цитирует Фетисова Sport24.